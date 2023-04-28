Комиссия спортсменов ОКР раскритиковала рекомендации МОК по допуску россиян

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России изучила рекомендации Международного олимпийского комитета, который допустил участие в международных соревнованиях россиян и белорусов при условии, что они не будут поддерживать действия РФ на Украине.

"Мы расцениваем выдвинутые критерии допуска к соревнованиям как чрезмерные, необоснованные и дискриминационные: по национальности и паспорту, по дисциплине и виду спорта, а также по принадлежности к той или иной структуре, десятилетиями развивающей спорт во многих постсоветских государствах. Аналогичная система поддержки спортсменов давно и широко применяется во многих странах, но в данном случае поводом для недопуска служит только в отношении граждан Российской Федерации и Республики Беларусь", - говорится в заявлении Комиссии спортсменов ОКР.

"Мы убеждены, что допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях должен быть реализован только на основе равноправия со всеми остальными участниками олимпийского движения, без дополнительных условий, предписаний, ограничений и критериев, разрушающих олимпийское движение и обесценивающих букву и дух Олимпийской хартии", - подчёркивают авторы письма.

28 марта МОК выступил с рекомендацией допустить россиянин и белорусов, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом они должны соответствовать критериям: к турнирам могут допустить лишь тех, кто не поддерживает СВО на Украине. Но и из них не все получат добро: запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам - к примеру, к ЦСКА.