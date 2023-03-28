МОК выдвинул критерии для россиян и белорусов, ОКР счел это фарсом

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить спортсменов из России и Белоруссии к турнирам, но только в нейтральном статусе

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Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Лозанне во вторник прошел первый день заседания исполкома Международного олимпийского комитета, основная повестка - вопрос допуска россиян и белорусов к международным стартам.

По итогам обсуждения МОК выступил с рекомендацией допустить россиянин и белорусов, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом они должны соответствовать критериям: к турнирам могут допустить лишь тех, кто не поддерживает СВО на Украине. Но и из них не все получат добро: запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам - к примеру, к ЦСКА.

"Сегодня исполнительный комитет МОК выпускает международным федерациям и организаторам международных спортивных соревнований следующие рекомендации: во-первых, атлеты с российскими или белорусскими паспортами должны выступать только в качестве индивидуальных спортсменов. Во-вторых, команды спортсменов с российскими или белорусскими паспортами не могут рассматриваться", - заявил глава МОК Томас Бах на пресс-конференции. Слова Баха означают, что российские и белорусские представители командных видов спорта выступить на международных турнирах не смогут.

Об Олимпиаде поговорим позднее

Президент МОК подчеркнул, что рекомендации пока не относятся к возможному участию россиян и белорусов в ближайших двух Олимпийских играх. Решение по ОИ будет приниматься позднее.

"Рекомендации МОК не касаются Олимпиады-2024 в Париже и 2026 года в Милане и Кортине. Отдельное решение по этим соревнованиям будет принято позже, тогда, когда это будет необходимо", - сказал Бах.

"Международные федерации сами должны решать, как спортсмены из РФ и Белоруссии могут проходить отбор на ближайшие две Олимпиады. И результаты этих квалификационных соревнований не будут приниматься во внимание, когда придет время решать, могут ли спортсмены из этих стран в принципе участвовать в этих Олимпиадах", - отметил он.

Озвученные критерии неприемлемы

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал предложенные МОК критерии дискриминационными по национальному признаку.

"Решение исполкома МОК расцениваем как признание их ошибки, совершенной в момент принятия рекомендаций 28 февраля 2022 года о недопуске россиян и белорусов к международным соревнованиям", - сказал Поздняков.

"Озвученные критерии возвращения на международные старты неприемлемы. Это дискриминация по национальному признаку, на что неоднократно обращали внимание международные специалисты по гуманитарным вопросам, в том числе эксперты ООН по правам человека. Их позиция проигнорирована", - заявил президент ОКР.

"Что касается запрета на участие россиян в командных соревнованиях, то здесь, на наш взгляд, на лицо не просто дискриминация спортсменов по паспорту, но и по тем дисциплинам, которые они представляют. Лишение как минимум 30% представителей нашей олимпийской команды возможности выступать в отборочных и квалификационных соревнованиях без каких-либо правовых оснований. Такой подход противоречит Олимпийской Хартии, Уставу ООН, гуманитарным, гражданским, да любым общепринятым нормам, - выразил уверенность Поздняков.

"В данном контексте, когда нам по сути предлагают согласиться поставить крест на мечте тысяч спортсменов побороться за олимпийские медали, прогибом под политическое давление извне выглядят предлагаемые ограничения на размещения того или иного контента в социальных сетях российских олимпийцев", - посетовал он.

Глава ОКР считает, что "нынешние параметры допуска никак не будут способствовать возвращению российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях".

"Решения Исполкома МОК являются не более, чем фарсом, который не направлен на нормализацию ситуации, в которой грубо нарушаются базовые принципы Олимпийской хартии и Устава ООН", - заявил четырехкратный олимпийский чемпион.

По словам Позднякова, ОКР "продолжит контакты с коллегами из Лозанны с целью получения ими объективной информации о губительности дискриминационных мер, разрушающих гуманитарную и объединяющую миссию спорта".

Все трудности преодолеем

Олимпийская чемпионка по лыжам Вероника Степанова заявила, что не будет объяснять свои политические взгляды для допуска на международные турниры.

"Я не дам никакой "международной комиссии" разбирать мои взгляды и убеждения и решать, допустить ли меня до Кубка мира. Бегайте сами в таком случае. А я могу лишь повторить то, что говорила целый год: все трудности мы преодолеем", - написала Степанова в своем телеграм-канале.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК. В январе 2023 года МОК допустил участие россиян в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий, включающих осуждение СВО.