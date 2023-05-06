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"Динамо" с пенальти в компенсированное время обыграло "Химки" в матче РПЛ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Столичное "Динамо" со счетом 1:0 обыграло подмосковным "Химкам" в гостевом матче 26-го тура чемпионата России.

На 90+7 минуте гол с пенальти провел Федор Смолов.

Начиная с 47-й минуты "Химки" играли в меньшинстве: вторую желтую карточку, приведшую к удалению, заработал Мори Гбане.

"Динамо" набрало 42 очка и теперь занимает пятое место в турнирной таблице. "Химки" - на предпоследнем, 15-м месте, 17 очков.

Федор Смолов Динамо РПЛ Химки
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