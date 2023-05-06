"Динамо" с пенальти в компенсированное время обыграло "Химки" в матче РПЛ
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Столичное "Динамо" со счетом 1:0 обыграло подмосковным "Химкам" в гостевом матче 26-го тура чемпионата России.
На 90+7 минуте гол с пенальти провел Федор Смолов.
Начиная с 47-й минуты "Химки" играли в меньшинстве: вторую желтую карточку, приведшую к удалению, заработал Мори Гбане.
"Динамо" набрало 42 очка и теперь занимает пятое место в турнирной таблице. "Химки" - на предпоследнем, 15-м месте, 17 очков.