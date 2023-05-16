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Определились все полуфиналисты Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - "Даллас" стал последним участником полуфинала Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

В решающем, седьмом матче 1/4 финала "Даллас" со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) нанес на своем льду поражение "Сиэтлу". Результативной передачей в составе победителей отметился российский нападающий Евгений Дадонов.

В результате "Даллас" выиграл серию со счетом по победам 4-3 и вышел в полуфинал розыгрыша. Команда представляет Западную конференцию, где ее соперником в борьбе за выход в финал будет "Вегас". В Восточной конференции путевку в финал разыграют "Каролина" и "Флорида".

НХЛ Евгений Дадонов Кубок Стэнли
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