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УНИКС впервые выиграл Единую лигу ВТБ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Баскетболисты казанского клуба УНИКС стали победителями Единой лиги ВТБ.

В пятом матче финальной серии они на своей площадке обыграли краснодарскую команду "Локомотив-Кубань" со счетом 98:89. Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу клуба из столицы Татарстана.

УНИКС выиграл Единую лигу ВТБ впервые в истории, до этого казанский клуб по четыре раза завоевывал "серебро" и "бронзу".

Самым титулованным участником турнира является московский ЦСКА – 10 титулов. Армейская команда также дважды становилась обладателем серебряных медалей, а в нынешнем розыгрыше впервые не попала в финал. В серии за третье место ЦСКА обыграл петербургский "Зенит" (4-1 по победам).

Также по разу турнир выигрывали "Зенит" и подмосковные "Химки".

Что касается клуба "Локомотив-Кубань", он второй раз стал серебряным призером, один раз был бронзовым.

Локомотив-Кубань УНИКС Единая лига ВТБ баскетбол
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