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Баскетбольный ЦСКА впервые не вышел в финал Единой лиги ВТБ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от краснодарской команды "Локомотив-Кубань" в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Встреча в Москве завершилась со счетом 103:100 в пользу краснодарской команды, победитель игры определился в овертайме.

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Локомотива-Кубани", которая, таким образом, вышла в финал турнира. Там она сыграет с победителем пары УНИКС (Казань) – "Зенит" (Санкт-Петербург), счет в серии здесь равный – 3-3.

Турнир проводится с сезона-2019/10, ЦСКА каждый раз выходил в финал, где проигрывал два раза. Таким образом, армейский клуб впервые не сыграет в финале.

Баскетбол Локомотив-Кубань УНИКС ЦСКА Зенит
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