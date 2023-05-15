ЦСКА впервые завоевал бронзу Единой лиги ВТБ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА победили петербургский "Зенит" в пятом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ.

Встреча в Москве завершилась со счетом 82:79 в пользу армейцев. ЦСКА, таким образом, выиграл серию со счетом 4-1.

Московский клуб впервые стал бронзовым призером турнира, до этого он 10 раз выиграл золото, дважды – серебро. Нынешний розыгрыш плей-офф стал первым в истории турнира, в котором армейский клуб не смог попасть в финал.

Борьбу за золото на этот раз ведут УНИКС (Казань) и "Локомотив-Кубань" (Краснодар). В настоящий момент счет в серии здесь по победам 3-1 в пользу клуба из столицы Татарстана.