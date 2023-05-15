Поиск

ЦСКА впервые завоевал бронзу Единой лиги ВТБ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА победили петербургский "Зенит" в пятом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ.

Встреча в Москве завершилась со счетом 82:79 в пользу армейцев. ЦСКА, таким образом, выиграл серию со счетом 4-1.

Московский клуб впервые стал бронзовым призером турнира, до этого он 10 раз выиграл золото, дважды – серебро. Нынешний розыгрыш плей-офф стал первым в истории турнира, в котором армейский клуб не смог попасть в финал.

Борьбу за золото на этот раз ведут УНИКС (Казань) и "Локомотив-Кубань" (Краснодар). В настоящий момент счет в серии здесь по победам 3-1 в пользу клуба из столицы Татарстана.

баскетбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Даниил Медведев вышел в четвертый круг Masters в Риме

Шесть штангистов из РФ, включая чемпионов мира и призеров ОИ, отстранены за допинг

Шесть штангистов из РФ, включая чемпионов мира и призеров ОИ, отстранены за допинг

"Барселона" стала 27-кратным чемпионом Испании по футболу

"Барселона" стала 27-кратным чемпионом Испании по футболу

Московский футбольный клуб "Динамо" уволил главного тренера Йокановича

"Ахмат" разгромил "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

Россиянин Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира по боксу

Россиянин Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира по боксу

Россиянин Атаев завоевал золото ЧМ по боксу в весовой категории до 86 кг

Медведев вышел в третий круг турнира Masters в Риме

Медведев вышел в третий круг турнира Masters в Риме

"Торпедо" проиграло ЦСКА и выбыло из РПЛ

"Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в первом матче после досрочного чемпионства

"Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в первом матче после досрочного чемпионства
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });