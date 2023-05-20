"Динамо" разгромило московское "Торпедо" в 28-м туре чемпионата России по футболу

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Динамо" в субботу победило со счетом 3:0 столичное "Торпедо" в гостевом матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Победу "Динамо" принесли точные удары Константина Тюкавина (2-я минута), Ярослава Гладышева (45) и Арсена Захаряна (53).

"Динамо" занимает шестое место в таблице, набрав 45 очков. "Торпедо" занимает последнее, 16-е место в таблице с 13 очками. В прошлом туре "Торпедо" потеряло шансы на сохранение места в РПЛ.

В 29-м туре "Торпедо" сыграет с "Оренбургом", "Динамо" - с "Локомотивом". Матчи пройдут 27 и 28 мая соответственно.