Глава Северной Осетии будет добиваться участия "Алании" в стыках за выход в РПЛ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Алания" будет добиваться получения лицензии от РФС, несмотря на временное отсутствие домашнего стадиона, заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Вчера информация (об отказе РФС выдать лицензию ФК "Алании" из-за отсутствия стадиона - ИФ) такая появилась. Я на связи с президентом РФС Дюковым. Официальной бумаги пока нет, на следующей неделе я буду в Москве, мы будем разговаривать. (...) Мы с РФС ведем переговоры о том, что футбольный клуб достиг результатов, его надо допустить к стыковым матчам, а стадион мы достроим", - сказал Меняйло в ходе ежегодной пресс-конференции главы республики в четверг

"Когда придет официальный документ, генеральный директор клуба об этом сказал, мы будем пытаться сделать все, чтобы спортивные достижения позволили получить эту лицензию", - сказал Меняйло.

Он отметил, что существует вариант решения данного вопроса - распределить игры так, чтобы до завершения строительства домашнего стадиона "Алания" играла на выезде.

В настоящий момент "Алания" идет на третьем месте в Первой лиге российского футбола, которое позволяет принять участие в стыковых матчах за выход в Российскую премьер-лигу.