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"Локомотив" продлил контракт с Дзюбой

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" заключил новое соглашение с нападающим Артемом Дзюбой, сообщает пресс-служба футбольного клуба в четверг.

"Новый контракт будет действовать до конца сезона-2023/24 с возможностью пролонгации еще на один год", - говорится в сообщении.

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"Зимой, когда мы приглашали Артема в команду, сразу договорились с ним и с его представителем, что в случае выполнения поставленных задач "Локомотив" будет приоритетным выбором для продолжения карьеры. Поэтому в рамках изначальных договорённостей мы начали вести переговоры о новом контракте. Они прошли быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон. Теперь наши общие цели - вернуть футбольный клуб "Локомотив" на лидирующие позиции", - сказал спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов.

34-летний Дзюба стал игроком "Локомотива" зимой 2023 года. В текущем сезоне футболист провел 11 матчей, забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.

Четырехкратный чемпион России в составе петербургского "Зенита" Дзюба перед переходов в "Локомотив" несколько месяцев провел в турецкой команде "Адана Демирспор". В ее составе турецкой команды он сыграл в четырех неполных матчах, забив один мяч.

Артем Дзюба
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