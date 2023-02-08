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Дзюба и Смольников стали игроками "Локомотива"

Дзюба и Смольников стали игроками "Локомотива"
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий Артем Дзюба и защитник Игорь Смольников подписали контракты с "Локомотивом", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Соглашение "Локомотива" с 34-летними футболистами рассчитано до конца текущего сезона.

Оба игрока перешли в столичный клуб на правах свободного агента. Предыдущим клубом Дзюбы был турецкий "Адана Демирспор", Смольникова – московское "Торпедо". Наибольших успехов футболисты достигли в петербургском "Зените". Дзюба в этой команде, в частности, стал четырехкратным чемпионом России, Смольников (экс-футболист "Локомотива") – трехкратным.

В турнирной таблице чемпионата России "Локомотив" после 17 туров занимает 14-е место. Ближайшие официальные матчи команда проведет в рамках плей-офф Кубка России против московского "Спартака" - 22 и 27 февраля.

футбол Локомотив Артем Дзюба Игорь Смольников
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