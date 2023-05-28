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Хачанов стартовал с победы на Roland Garros, обыграв в пяти сетах Летьена

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов в воскресенье в первом круге проходящего в Париже турнира Большого шлема Roland Garros одолел француза Констана Летьена.

Пятисетовый поединок продлился 3 часа 41 минута и завершился с результатом 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3 в пользу Хачанова, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает 11-е место. Летьен является 69-й ракеткой мира.

Следующим соперником Хачанова станет представитель Молдавии Раду Албот (111-й номер рейтинга АТР).

Общий призовой фонд Roland Garros (грунт) в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.

Кроме Хачанова, в мужском одиночном разряде Россию представят Даниил Медведев (2), Андрей Рублев (7), Аслан Карацев (62) и Александр Шевченко (84).

Победителем мужского Roland Garros-2022 является испанец Рафаэль Надаль, который стал первым теннисистом планеты, выигравший 14 титулов на одном турнире Большого шлема.

теннис Roland Garros Карен Хачанов
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