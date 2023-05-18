Рекордсмен Roland Garros Надаль пропустит турнир в 2023 году

Дебютировав на Roland Garros в 2005 году, Надаль выиграл его 14 раз, ни разу его не пропустив

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Испанец Рафаэль Надаль не выступит на турнире Большого шлема Roland Garros, сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Снятие с турнира Надаль объяснил травмой, из-за которой ранее он уже пропустил серию турниров. Он впервые пропустит Roland Garros, где впервые выступил в 2005 году.

Последний к настоящему моменту матч 36-летний спортсмен провел в январе этого года в рамках Australian Open, проиграв во втором круге.

Надаль является действующим и 14-кратным победителем Roland Garros. По числу титулов он рекордсмен турнира. Всего на его счету 22 титула на турнирах Большого шлема.