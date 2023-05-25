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Определились соперники россиян в первом раунде Roland Garros

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - По итогам прошедшей в четверг жеребьевки стали известны соперники российских теннисистов по первому раунду турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

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Вторая ракетка мира (и первая – в России) Даниил Медведев встретится с победителем квалификации. Александр Шевченко (№84 мирового рейтинга) сыграет с немцем Оскаром Отте (120), Карен Хачанов (11) – с французом Костаном Лестьенном (69), Андрей Рублев (7) – с сербом Ласло Дьере (57).

В женском одиночном разряде Анна Калинская (53) встретится с американкой Эммой Наварро (82), Вероника Кудерметова (11) – со словачкой Анной Шмидловой (98), Екатерина Александрова (23) – с болгаркой Викторией Томовой (71), Диана Шнайдер (107) – с канадкой Реббеккой Марино (79), Людмила Самсонова (15) – с американкой Кэти Волынец (90), Анастасия Павлюченкова (424) – с чешкой Линдой Фрухфиртовой (56), Анна Блинкова (66) – с бельгийкой Исалин Бонавантюр (81), Дарья Касаткина (9) – с немкой Юле Нимайер (72), Варвара Грачева (44) - с венгеркой Далмой Галфи (96).

Соперницами Анастасии Потаповой (24) и Камиллы Рахимовой (85) будут теннисистки, успешно преодолевшие квалификацию.

Матчи основной сетки турнира пройдут с 28 мая по 11 июня.

Roland Garros теннис Франция
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