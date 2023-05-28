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Сборная Латвии победила США и завоевала бронзу ЧМ по хоккею

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Латвии нанесли поражение национальной команде США в матче за третье место чемпионата мира-2023.

Встреча, победитель которой определился в овертайме, завершилась со счетом 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу латвийцев, которые, таким образом, впервые стали призерами ЧМ.

Игра прошла в финском Тампере. В финале позднее в воскресенье сыграют Канада и Германия, решающий матч состоится в Риге.

Изначально турнир планировалось провести в Санкт-Петербурге, однако из-за санкций в отношении России чемпионат перенесли в финский и латвийский города. Помимо этого, сборные России и Белоруссии были отстранены от участия в ЧМ.

ЧМ по хоккею
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