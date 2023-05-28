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Сборная Германии победила США и вышла в финал ЧМ по хоккею

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Германии победили национальную команду США в полуфинале чемпионата мира-2023.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу немецких хоккеистов, забросивших решающую шайбу в овертайме.

В финале Германия сыграет с Канадой, американцы в матче за бронзу встретятся с Латвией.

Сборные России и Белоруссии из-за санкций Международной федерации хоккея участие на ЧМ не принимают. По этой же причине турнир, который изначально должен был пройти в Петербурге, перенесен.

ЧМ по хоккею Германия США
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