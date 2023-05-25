Сборная Латвии выбила Швецию с ЧМ по хоккею

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Сборная Латвии по хоккею обыграла национальную команду Швеции в четвертьфинале чемпионата мира-2023.

Игра завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу латвийцев.

Борьбу за выход в финал они поведут с командой Канады. Другую полуфинальную пару составили сборные США и Германии.

Сборные России и Белоруссии из-за санкций Международной федерации хоккея участие на ЧМ не принимают. По этой же причине турнир, который изначально должен был пройти в Петербурге, перенесен в Тампере (Финляндия) и Ригу (Латвия).