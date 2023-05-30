Медведев сенсационно проиграл 172-й ракетке мира в первом круге Roland Garros

Фото: Julian Finney/Getty Images

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев проиграл 172-й ракетке бразильцу Тьяго Уайлду в первом круге проходящего в Париже теннисного турнира Большого шлема Roland Garros.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4 в пользу представителя Бразилии, прошедшего в основную сетку через квалификацию. Продолжительность игры составила 4 часа 15 минут.

Таким образом, россиянин, в мае выигравший турнир Masters в Риме, выбыл из Roland Garros уже после первого раунда.

Матчи Roland Garros, как и турнир в Риме, проходят на грунтовом турнире. Общий призовой фонд - 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.