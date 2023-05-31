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Третьяк допустил, что российские хоккеисты сыграют на ОИ-2026

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Надежда на возвращение сборной России по хоккею на международные турниры в ближайшие годы, сохраняется, заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Мы на это надеемся. Всегда надежда умирает последней. Но есть надежда, что мы вернемся в международную семью и поедем на Олимпиаду. Будем надеяться и будем готовиться", - приводит слова Третьяка "Матч ТВ".

По его словам, решение об участии россиян в Играх-2026 в Милане "принимает МОК, но при согласовании с Международной федерацией хоккея".

В настоящее время сборные России и Белоруссии из-за санкций со стороны ИИХФ не могут выступать в международных соревнованиях, включая чемпионат мира.

Владислав Третьяк ИИХФ МОК
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