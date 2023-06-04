"Вегас" победил "Флориду" на старте финальной серии Кубка Стэнли

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Вегас" нанес поражение "Флориде" в стартовом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) в пользу хозяев. В одной из их результативных атак голевой передачей отметился российский нападающий Иван Барбашев. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 33.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Вегаса. Второй матч пройдет в ночь на 6 июня по московскому времени также на его льду.