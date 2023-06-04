Мадридский футбольный клуб "Реал" объявил об уходе Карима Бензема

Карим Бензема Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Французский нападающий Карим Бензема покидает мадридский "Реал", сообщается на сайте испанского футбольного клуба в воскресенье.

Бензема выступал за "Реал" с 2009 года, куда он в возрасте 21 год перешел из французского "Лиона". С мадридцами форвард завоевал 25 трофеев, в том числе, стал четырехкратным чемпионом Испании, по пять раз выигрывал Лигу чемпионов УЕФА и клубный чемпионат мира.

35-летний Бензема - обладатель "Золотого мяча"-2022. За сборную Франции он выступал с 2007 по 2015 гг. и с 2021 по 2002 гг. В составе национальной команды нападающий выиграл Лигу наций УЕФА-2020/2021 и "серебро" ЧМ-2022.

Бензема - второй бомбардир "Реала" за всю историю "королевского" клуба с 353 голами после португальца Криштиану Роналду, у которого 450 забитых мячей.