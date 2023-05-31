"Реал" признан самым дорогим клубом мира по версии Forbes

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Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Мадридский "Реал" возглавил рейтинг футбольных клубов с самой высокой стоимостью по версии журнала Forbes.

Согласно данным, опубликованным на сайте журнала в среду, стоимость клуба составляет $6,07 млрд.

В первую десятку также вошли английский "Манчестер Юнайтед" ($6 млрд), испанская "Барселона" (5,51 млрд), английские "Ливерпуль" (5,29 млрд), "Манчестер Сити" (4,99 млрд), немецкая "Бавария" (4,86 млрд), французский "Пари Сен-Жермен" (4,21 млрд), английские "Челси" (3,1 млрд), "Тоттенхэм" (2,8 млрд) и "Арсенал" (2,26 млрд).

"Реал" - один из самых титулованных футбольных клубов мира. Он – 35-кратный чемпион Испании, 20-кратный обладатель Кубка Испании, 12-кратный – Суперкубка Испании. "Реал" установил рекорды Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира по числу титулов (14 и 5 соответственно), также два раза выиграл Кубок УЕФА, пять – Суперкубок УЕФА, три – Межконтинентальный кубок (предшествовал клубному ЧМ).