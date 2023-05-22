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"Реал" обратился в прокуратуру в связи с расистской атакой на футболиста

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "Реал" пожаловался в прокуратуру в связи с расистскими оскорблениями со стороны трибун во время гостевого матча чемпионата Испании с "Валенсией" против форварда мадридского футбольного клуба Винисиуса Жуниура.

"ФК "Реал Мадрид" демонстрирует свое сильнейшее неприятие и осуждает события, произошедшие вчера против нашего игрока Винисиуса Жуниора. Эти факты представляют собой прямую атаку на модель сосуществования нашего социального и демократического правового государства", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте "Реала" в понедельник.

В клубе считают, что такое поведение фанатов представляет собой преступление на почве ненависти.

"Поэтому "Реал" подал соответствующую жалобу в Генеральную прокуратуру, в частности, в прокуратуру против преступлений на почве ненависти и дискриминации, чтобы можно было расследовать факты и четко определить ответственность", - отмечается в заявлении.

Реагируя на оскорбления, Винисиус в компенсированное ко второму тайму время показал фанатам провокационный жест, в результате был удален с поля

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Валенсии"

Испания чемпионат Винисиус Жуниор
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