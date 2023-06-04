Теннисистка Аванесян не смогла выйти в четвертьфинал Roland Garros

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Теннисистка из России Элина Аванесян в воскресенье в четвертом круге Roland Garros в Париже проиграла Каролине Муховой из Чехии.

Результат поединка - 6:4, 6:3 в пользу чешки, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 43-е место. В четвертьфинале Мухова сыграет с другой представительницей России Анастасией Павлюченковой (333-й номер рейтинга WTA).

20-летняя Аванесян (134) попала в основную сетку Открытого чемпионата Франции на отказе соперницы и в первом круге одолела 12-ю ракетку мира Белинду Бенчич из Швейцарии.

Общий призовой фонд Roland Garros (грунт) в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.