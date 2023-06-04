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Теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал Roland Garros

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Павлюченкова в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису обыграла бельгийку Элисе Мертенс со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 6:3 и вышла в 1/4 финала турнира.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Павлюченкова занимает 333-е место. Мертенс находится на 28-й строчке.

В 1/4 финала Павлюченкова может сыграть с россиянкой Элиной Аванесян (134-й номер рейтинга WTA), если последняя преодолеет сопротивление чешки Каролины Муховой (43).

Бывшая 11-я ракетка мира 31-летняя Павлюченкова - чемпионка ОИ-2020 года в миксте, финалистка Roland Garros-2021, обладательница Кубка Билли Джин Кинг 2021 года. В 2022 году россиянка из-за травмы колена не выходила на корт в течение пяти месяцев.

Таким образом, в женском одиночном разряде на Roland Garros-2023 продолжают борьбу три теннисистки из России: Элина Аванесян, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина (9).

теннис Roland Garros Анастасия Павлюченкова
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