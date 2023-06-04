Хачанов вышел в четвертьфинал Roland Garros

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Теннисист из России Карен Хачанов в воскресенье победил представителя Италии Лоренсо Сонего в четвертом круге Roland Garros в Париже.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1 в пользу Хачанова, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 11-е место. Сонего находится на 48-й строчке.

В 1/4 финала Хачанов может встретиться с третьей ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, если последний обыграет перуанца Хуана-Пабло Варильяса (94-й номер рейтинга АТР).

Roland Garros входит в серию турниров Большого шлема, его матчи проходят на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд Roland Garros в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.