Поиск

Хачанов вышел в четвертьфинал Roland Garros

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Теннисист из России Карен Хачанов в воскресенье победил представителя Италии Лоренсо Сонего в четвертом круге Roland Garros в Париже.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1 в пользу Хачанова, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 11-е место. Сонего находится на 48-й строчке.

В 1/4 финала Хачанов может встретиться с третьей ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, если последний обыграет перуанца Хуана-Пабло Варильяса (94-й номер рейтинга АТР).

Roland Garros входит в серию турниров Большого шлема, его матчи проходят на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд Roland Garros в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.

теннис Roland Garros Карен Хачанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал Roland Garros

"Реал" объявил об уходе Карима Бензема

"Реал" объявил об уходе Карима Бензема

"Вегас" победил "Флориду" на старте финальной серии Кубка Стэнли

Абубакар Нурмагомедов уступил Элизеу дос Сантосу на турнире UFC

ЦСКА стал серебряным призером чемпионата России по футболу

ЦСКА стал серебряным призером чемпионата России по футболу

Месси подтвердил свой уход из ПСЖ

Месси подтвердил свой уход из ПСЖ

Игравший у Карпина футболист перейдет в ПСЖ с зарплатой в 10 млн евро в год

Десять россиян сыграют в третьем круге Roland Garros

"Спартак" стал самым убыточным клубом РПЛ в 2022 году

Шестнадцатилетняя россиянка Андреева вышла в третий круг Roland Garros

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });