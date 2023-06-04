Ферстаппен выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал победителем Гран-при Испании, восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Второе и третье места заняли британские пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл соответственно.
Ферстаппен упрочил лидерство в личном зачете, набрав 169 очков. Второе место занимает мексиканец Серхио Перес из Red Bull (117), третье - испанец Фернандо Алонсо из Aston Martin (99). В топ-5 также входят Хэмилтон (87) и Расселл (65).
Гран-при Испании прошел в Барселоне.
Следующий гоночный уикенд запланирован на 16-18 июня, он пройдет в Монреале.