Ферстаппен выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

Макс Ферстаппен Фото: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал победителем Гран-при Испании, восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе и третье места заняли британские пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл соответственно.

Ферстаппен упрочил лидерство в личном зачете, набрав 169 очков. Второе место занимает мексиканец Серхио Перес из Red Bull (117), третье - испанец Фернандо Алонсо из Aston Martin (99). В топ-5 также входят Хэмилтон (87) и Расселл (65).

Гран-при Испании прошел в Барселоне.

Следующий гоночный уикенд запланирован на 16-18 июня, он пройдет в Монреале.