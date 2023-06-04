Поиск

Ферстаппен выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"
Макс Ферстаппен
Фото: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал победителем Гран-при Испании, восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе и третье места заняли британские пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл соответственно.

Ферстаппен упрочил лидерство в личном зачете, набрав 169 очков. Второе место занимает мексиканец Серхио Перес из Red Bull (117), третье - испанец Фернандо Алонсо из Aston Martin (99). В топ-5 также входят Хэмилтон (87) и Расселл (65).

Гран-при Испании прошел в Барселоне.

Следующий гоночный уикенд запланирован на 16-18 июня, он пройдет в Монреале.

Формула-1 Гран-при Испании Макс Ферстаппен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хачанов вышел в четвертьфинал Roland Garros

Теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал Roland Garros

"Реал" объявил об уходе Карима Бензема

"Реал" объявил об уходе Карима Бензема

"Вегас" победил "Флориду" на старте финальной серии Кубка Стэнли

Абубакар Нурмагомедов уступил Элизеу дос Сантосу на турнире UFC

ЦСКА стал серебряным призером чемпионата России по футболу

ЦСКА стал серебряным призером чемпионата России по футболу

Месси подтвердил свой уход из ПСЖ

Месси подтвердил свой уход из ПСЖ

Игравший у Карпина футболист перейдет в ПСЖ с зарплатой в 10 млн евро в год

Десять россиян сыграют в третьем круге Roland Garros

"Спартак" стал самым убыточным клубом РПЛ в 2022 году

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });