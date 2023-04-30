Серхио Перес выиграл Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Фото: Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пилот Red Bull Серхио Перес в воскресенье стал победителем Гран-при Азербайджана, бакинского этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место занял его партнер по команде Макс Ферстаппен, третье - гонщик Ferrari Шарль Леклер.

Накануне Перес одержал в Баку победу в первой спринтерской гонке чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" этого года.

Тройка лидеров личного зачета осталась неизменной. Ферстаппен (93 очка) занимает первое место, на второй и третьей строчках располагаются Перес (87) и Фернандо Алонсо (60) из Aston Martin.

Кубок конструкторов возглавляет Red Bull (180 очков), следом идет Aston Martin (87), на третьем месте - Mercedes (76).

Следующий этап сезона - Гран-при Майами - пройдет с 5 по 7 мая в Майами (США).

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" проходили в Баку с 28 по 30 апреля.

"Королевские гонки" проводятся в Баку с 2016 года, с 2017 года - под названием Гран-при Азербайджана.

В минувшую субботу в "Формуле-1" объявили о подписании нового трехлетнего контракта на проведение Гран-при Азербайджана до 2026 года.