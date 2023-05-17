Гран-при "Формулы-1" в Имоли отменен из-за непогоды

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Гран-при "Формулы-1" в итальянской Имоле не состоится из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба "Королевских гонок" в среду.

"После обсуждений между "Формулой-1", президентом FIA, компетентными органами, включая соответствующих министров, президента Автомобильного клуба Италии, президента региона Эмилия-Романья, мэра города и промоутера, было принято решение не проводить уик-энд Гран-при в Имоле", - говорится в сообщении.

"Это связано с тем, что безопасно для болельщиков, команд и персонала провести гонку в нынешних условиях невозможно", - отмечается в релизе.

Как сообщалось, ливни в регионе привели к наводнениям.

Этап должен был пройти с 19 по 21 мая.