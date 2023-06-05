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Экс-игрок НХЛ Голдобин перешел из "Металлурга" в "Спартак"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Нападающий магнитогорского "Металлурга" Николай Голдобин стал игроком "Спартака", сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

"Хоккейный клуб "Спартак" Москва оформил сделку с магнитогорским "Металлургом". В обмен на Данилу Квартальнова в "Магнитку", "Спартак" получил спортивные права на одного из самых звёздных форвардов КХЛ Николая Голдобина", - говорится в сообщении.

В сезоне-2022/23 27-летний Голдобин набрал 38 (21+17 по системе "гол+пас") очков в 70 матчах за "Металлург", принял участие в Матче звезд КХЛ, а в 2021 и 2022 году Николай вошёл в первую пятёрку звёзд по итогам сезона КХЛ.

Всего на счету хоккеиста - 123 (56+67) очка в 187 играх за "Металлург" и ЦСКА.

Голдобин также провел 125 матчей в НХЛ за "Сан-Хосе" и "Ванкувер" и набрал 46 (19+27) очков.

Голдобин - серебряный призер молодежного ЧМ.

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