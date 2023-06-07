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Ночной ультрамарафон на 50 км пройдет в Тверской области

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Тверской области 10-11 июня в пятый раз пройдет ночной ультрамарафон CRAZY OWL ZAVIDOVO.

Как сообщили организаторы забега, участие в нем примут около 2 тыс. бегунов. Им предложены дистанции на 50 км или 20 км, в детском забеге – на 1 км.

"Наша идея была создать такой ультрамарафон, где участники смогут не только попробовать свои силы в необычном формате соревнований, но и почувствовать силу комьюнити, провести время с единомышленниками и насладиться отдыхом от суеты мегаполиса в живописных природных местах", - заявил ультрамарафонец и основатель проекта Running Heroes Russia Михаил Долгий.

Началу забегов будут предшествовать концерт и ночное шоу.

Тверская область
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