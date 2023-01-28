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Российская теннисистка Корнеева выиграла юниорский Australian Open

Российская теннисистка Корнеева выиграла юниорский Australian Open
Алина Корнеева
Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Россиянка Алина Корнеева стала победительницей юниорского теннисного турнира Australian Open-2023 в Мельбурне.

В финале она одержала победу над своей соотечественницей Миррой Андреевой – 6:7 (2:6), 6:4, 7:5. Спортсменки провели на корте 3 часа 18 минут.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Корнеева занимает 553-е место, Андреева – 292-е. На юниорском Australian Open спортсменки были посеяны под девятым и седьмым номером соответственно.

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