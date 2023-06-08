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Путин не против легионеров в футболе, но в меру

Путин не против легионеров в футболе, но в меру
Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин допустил присутствие иностранных игроков в российском футболе, но высказался против их чрезмерного количества.

"Легионеры - тоже неплохо, но всё хорошо в меру", - сказал Путин в четверг на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

Губернатор рассказал президенту о состоянии футбола в Орловской области. В частности, по его словам, в Орле ведется работа по развитию профессионального футбольного клуба, в котором будут играть исключительно местные игроки.

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"Я с первого дня работы говорил: где профессиональный футбол? Я пытался людям доказать, мне кажется, доказал, что вначале нужно построить базу. Мы в каждом районе построили крытые спортивные поля, они зимой под каток, летом - под футбол. И, создав базу для массового спорта, перешли к профессиональному ... тут у меня условие для наших болельщиков, большая команда, что все игроки будут орловские, легионеров не будет. Начнём с этого", - сообщил Клычков.

С сезона-2022/2023 в "Мир" Российской премьер-лиге действует лимит на легионеров "13+12", по которому в командах может быть не более 12 иностранных футболистов и не менее 12 россиян. На поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.

Министерство спорта РФ утвердило изменение лимита на иностранных игроков в Континентальной хоккейной лиге с 1 августа 2023 года. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, лимит на легионеров ужесточается с пяти до трех иностранных хоккеистов в заявке на матч.

Владимир Путин футбол
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