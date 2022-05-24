Министр спорта утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ с сезона-2022/23

Теперь клубам РПЛ можно заявлять на сезон до 13 иностранных игроков

Министр спорта России Олег Матыцин Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министр спорта Олег Матыцин подписал приказ о новом лимите на легионеров в российском футболе, который будет действовать с сзона-2022/2023, заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

"Министр подписал сегодня приказ. Он прошел общественные слушания и в ближайшее время пройдет регистрацию в Минюсте", - сказал Дюков на пресс-конференции во вторник.

Как сообщалось, новый формат лимита на легионеров в Российской премьер-лиге предусматривает внесение в заявку клубами до 13 иностранных футболистов в заявку, на поле одновременно смогут выйти не больше восьми.

На сезон-2021/22 клубы могли включать в заявки не более восьми иностранных футболистов. При этом все они могли одновременно находиться на поле. До этого в российском футболе действовала схема "6+5": на поле в составе команды могли находиться не более шести легионеров, а ограничения на их число в заявке на сезон не было.