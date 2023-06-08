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Капитана "Спартака" дисквалифицировали на две игры за оскорбление арбитра

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение наказать защитника московского "Спартака" Георгия Джикию за высказывания в адрес арбитра в матче 30-го тура Российской премьер-лиги, сообщает пресс-служба РФС.

"Джикия дисквалифицирован на два матча Мир РПЛ (один из них - условно) за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча "Спартак" - "Крылья Советов", - говорится в сообщении.

Также футболист должен выплатить 250 тыс. рублей штрафа.

Капитан "Спартака" Джикия был удален со скамейки запасных за оскорбление арбитра в матче 30-го тура Самаре. Футболист в момент инцидента не был на поле находился на скамейке запасных.

Встреча прошла 3 июня и закончилась со счетом 1:0 в пользу "Крыльев Советов".

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