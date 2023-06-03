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ЦСКА стал серебряным призером чемпионата России по футболу

Бронза турнира у "Спартака"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА крупно обыграли соперников из "Ростова" в заключительном 30-м туре Мир - Российской премьер-лиги.

Игра на стадионе армейского клуба завершилась со счетом 4:1. В составе хозяев дубль оформил Федор Чалов, он отличился на 17-й (пенальти) и 33-й минутах. Еще по одному голу забили Хесус Медина (9) и Виллиан Роша (25). "Ростов" ответил точным ударом Евгения Чернова (78).

В другом матче "Спартак" в гостях проиграл самарским "Крыльям Советов" - 0:1. Гол в активе Бенхамина Гарре (55). На 43-й минуте со скамейки запасных был удален игрок "Спартака" Георгий Джикия.

ЦСКА завершил чемпионат на втором месте, набрав 58 очков. "Спартак" стал бронзовым призером турнира, у команды 54 очка. "Ростов" уступил в борьбе за медали, финишировав четвертым (53 очка).

Победителем РПЛ стал петербургский "Зенит", досрочно оформивший чемпионство в 26-м туре. В последнем туре "Зенит" обыграл "Факел" - 1:0.

ЦСКА впервые выиграл медали чемпионата с 2019 года, тогда московский клуб также стал вторым. "Спартак" последний раз становился призером в 2021 году, выиграв серебро.

футбол ЦСКА Ростов Спартак Крылья Советов
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