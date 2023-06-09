Двукратный обладатель Кубка Гагарина Гуськов перешел из ЦСКА в "Салават Юлаев"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Нападающий московского ЦСКА Матвей Гуськов перешел в "Салават Юлаев", сообщает пресс-служба уфимского хоккейного клуба.

"Хоккейный клуб "Салават Юлаев" и ЦСКА произвели обмен. Состав уфимцев пополнит нападающий Матвей Гуськов, московская команда получит денежную компенсацию. Контракт с игроком рассчитан на три года", - говорится в сообщении.

В сезоне-2022/23 22-летний форвард провел 46 матчей в КХЛ, в которых набрал 9 (3+6 по системе "гол+пас") очков. Всего провел в КХЛ 87 матчей, набрал 17 (6+11) очков

В 2019 году задрафтован "Миннесотой" под общим 149-м номером.

Гуськов - двукратный (2021/22, 2022/23) обладатель Кубка Гагарина.