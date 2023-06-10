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"Пари НН" проиграл "Родине", но остался в Российской премьер-лиге

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" завоевал право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), несмотря на поражение от московской "Родины" в ответном переходном матче.

Субботний поединок в Нижнем Новгороде завершился со счетом 0:2. Первая встреча, которая состоялась в столице 7 июня, закончилась с результатом 3:0 в пользу нижегородцев. Таким образом, по сумме двух встреч в РПЛ сезона-2023/2024 будет играть "Пари НН".

ФК "Родина" основан в 2015 году. Главный тренер - четырехкратный чемпион России в составе московского "Спартака" Дмитрий Парфенов. В сезоне-2021/2022 "Родина" выиграла Вторую лигу ФНЛ и впервые в истории вышла в Первую лигу.

"Пари НН" в сезоне-2022/2023 занял 13-е место в РПЛ, "Родина" - пятое в Первой лиге. Изначально от Первой лиги в стыковых матчах должны были играть третья и четвертая команды, однако бронзовый призер турнира "Алания" (Владикавказ) не получила лицензию РПЛ.

футбол Пари НН Родина РПЛ
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