Команды "Кама" и "Москва" встретятся в полуфинале боксерского "Кубка Победы"

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU -В Перми стартовал второй розыгрыш Всероссийского турнира "Кубок Победы" по боксу. Помимо Дня России, соревнования были приурочены к празднованию 300-летия Перми.На четвертьфинальной стадии "Кама" добилась победы над "Сталинградом" со счётом 5:0.

До 58 кг. Руслан Белоусов (Саранск, "Кама") раздельным решением судей выиграл у Дмитрия Шиповского (Севастополь, "Сталинград");

До 65 кг. Михаил Малков (Пермь, "Кама") раздельным решением судей оказался сильнее Ата-Султана Сеферова (Астрахань, "Сталинград);

До 73 кг. Дмитрий Дводненко ("Кама") единогласным решением судей победил Вусала Алиева (Севастополь, "Сталинград);

До 80 кг. Сергей Сергеев (Казань, "Кама") единогласным решением победил Наиля Джандалиева (Астрахань, "Сталинград);

Свыше 86 кг. Абубакар-Салах Муцелханов (Оренбург, "Кама") единогласным решением судей одолел Богдана Толстых (Краснодар, "Сталинград").

"Меня поддерживал весь зал, было очень приятно боксировать дома. С другой стороны - был большой груз ответственности, не хотелось подвести родную публику. Сегодня Пермь отмечает 300 лет со дня основания, поэтому было особенно важно одержать победу. В итоге я выиграл раздельным решением судей, хотя и немного нервничал во время объявления. Мне казалось, что я вёл бой, но теперь знаю, что у меня есть ошибки и поработаю над ними". Михаил Малков

Другой полуфиналист определялся в паре "Москва" - "Урал", здесь со счетом 3:2 победила команда из столицы России.

До 58 кг. Алексей Киселёв (Челябинск, "Урал") единогласным решением судей победил Арамаис Агабабян ("Москва);

До 65 кг. Леван Хасая ("Москва") большинством решением судей оказался сильнее Рашида Янгазиева (Сургут, "Урал");

До 73 кг. Шохаббос Шукуров ("Москва") раздельным решением выиграл у Алексея Кузина ("Урал");

До 80 кг. Джамбулат Бижамов (Махачкала, "Урал") единогласным решением судей победил Беслана Богатырёва ("Москва);

Свыше 86 кг. Рамазан Карнукаев ("Москва") единогласным решением судей был сильнее Ярослава Дороничева (Югорск, "Урал").

"Присутствовало волнение, потому что это мой первый бой по правилам профессионального бокса. Выступал первым, поэтому не хотелось подвести команду и тренеров. Считаю, что мой дебют на профессиональном ринге прошёл успешно. Было необычно боксировать четыре раунда, потому что привык к трём в олимпийском боксе. Сегодня нужно было контролировать свои силы, работать размеренно, придерживать себя". Алексей Киселев

"Москва" и "Кама" поспорят за выход в финал на третьем этапе "Кубка Победы", который пройдет 8 или 9 июля в Казани. Вторая полуфинальная пара определится 15 июня на этапе в Санкт-Петербурге в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В городе на Неве встретятся "Ленинград" и "Сибирь", а также "Кавказ" и "Тула".

"Второй год подряд принимаю участие в "Кубке Победы" и могу отметить отличную организацию, очень рад боксировать здесь. Недавно сменил весовую категорию — с 75 кг до 80 кг. Просто эту категорию убрали из программы Олимпийских игр, поэтому был выбор спускаться в категорию до 71 кг или подниматься до 80 кг. Нужно будет провести несколько поединков, чтобы максимально комфортно чувствовать себя в новом весе. Сегодня мне противостоял высокий соперник, было неудобно работать, но выступил, как и планировал. Потом пересмотрю бой и сделаю работу над ошибками. Из главных ближайших стартов — чемпионат России, где я выступлю в категории до 80 кг". Cеребряный призёр чемпионата мира-2021 Джамбулат Бижамов.

Суперфинал "Кубка Победы-2023" и матч за третье место пройдут 15 июля в Оренбурге.

Призовой фонд "Кубка Победы" составит 7,5 миллионов рублей. За победу команда получит три миллиона рублей, за второе место – два миллиона, за третье – один миллион. При этом за каждую победу боксёр получит по 30 тысяч рублей.

Напомним, что победителем первого розыгрыша "Кубка Победы" стала команда "Кама", в Суперфинале одолевшая "Ленинград". Бронза в активе боксёров из "Москвы".