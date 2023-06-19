Денис Глушаков покинул "Нижний Новгород"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник Денис Глушаков завершил выступления за "Нижний Новгород", сообщает пресс-служба футбольного клуба в понедельник.

"Мы благодарим Дениса за время, проведенное за "Пари Нижний Новгород", и за создание душевной атмосферы вне игрового поля", - говорится в сообщении.

36-летний футболист поблагодарил клуб "за теплый прием".

"Очень важно, что команда осталась в премьер-лиге! Благодарю товарищей по команде за время, что удалось поиграть вместе. Впереди клуб ждет новый сезон. И я желаю руководству, команде и болельщикам удачи, процветания и успехов!" - приводятся слова Глушакова.

Чемпион и обладатель Суперкубка России в составе московского "Спартака" Денис Глушаков перешел в нижегородский клуб зимой этого года. В весенней части сезона он сыграл в девяти матчах и забил один мяч.