Гендиректор "Нижнего Новгорода" сообщил о подписании контракта с Глушаковым
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник Денис Глушаков стал игроком "Нижнего Новгорода", заявил генеральный директор футбольного клуба Равиль Измайлов.
"Подписан ли контакт с Глушаковым? Да", - приводит слова Измайлова "Спорт-Экспресс".
Предыдущим клубом 36-летнего футболиста были "Химки", также он играл за московские "Нику", "Локомотив", "Спартак", грозненский "Ахмат", иркутскую "Звезду" и СКА (Ростов-на-Дону).
В составе "Спартака" экс-полузащитник сборной России стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.