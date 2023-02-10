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Гендиректор "Нижнего Новгорода" сообщил о подписании контракта с Глушаковым

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник Денис Глушаков стал игроком "Нижнего Новгорода", заявил генеральный директор футбольного клуба Равиль Измайлов.

"Подписан ли контакт с Глушаковым? Да", - приводит слова Измайлова "Спорт-Экспресс".

Предыдущим клубом 36-летнего футболиста были "Химки", также он играл за московские "Нику", "Локомотив", "Спартак", грозненский "Ахмат", иркутскую "Звезду" и СКА (Ростов-на-Дону).

В составе "Спартака" экс-полузащитник сборной России стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.

футбол Денис Глушаков
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