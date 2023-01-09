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Глушаков покинул "Химки"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российский полузащитник Денис Глушаков заявил, что завершил выступления за подмосковный футбольный клуб "Химки".

"(...) встретились с президентом клуба, поговорили по поводу дальнейшей судьбы "Химок", моей, какой он видит перспективу команды. Добродушно пообщались, приняли совместное решение, что надо разойтись. У "Химок" теперь другой вектор развития. Ничего страшного - пожали руки и расстались хорошими друзьями", - приводит слова 35-летнего Глушакова "Матч ТВ".

Глушаков стал игроком "Химок" осенью 2020 года. До этого в Российской премьер-лиге выступал за московские "Локомотив" и "Спартак", грозненский "Ахмат". Он – чемпион и обладатель Суперкубка России в составе "Спартака".

футбол Денис Глушаков
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Глушаков стал игроком "Химок"

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