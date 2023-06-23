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НХЛ отказалась от акций в поддержку ЛГБТ перед матчами

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Клубы Национальной хоккейной лиги в следующем сезоне не будут надевать свитера в поддержку ЛГБТ, заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

СпортРоссийский хоккеист отказался от участия в акции клуба НХЛ в поддержку ЛГБТРоссийский хоккеист отказался от участия в акции клуба НХЛ в поддержку ЛГБТЧитать подробнее

Он посетовал, что такие предматчевые акции стали отвлекающим фактором.

"Таким образом, мы сохраняем фокус на игре", - приводит слова Беттмэна Sportsnet.

"Это (акции) отвлекает и отвлекает от того факта, что все наши клубы так или иначе устраивают вечера в честь различных групп или причин. И мы бы предпочли, чтобы они продолжали получать надлежащее внимание, которого они заслуживают", - отметил комиссар.

В прошлом сезоне ряд клубов НХЛ отказались от предматчевых акций в поддержку ЛГБТ. Решение связано с присутствием в их составах российских игроков. Клубы сочли необходимым защитить россиян, которые в случае участия в мероприятии могут нарушить закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. Первым от участия в акции отказался игравший за "Филадельфию" Иван Проворов, он сослался на религиозные убеждения.

ЛГБТ НХЛ
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