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Российский хоккеист отказался от участия в акции клуба НХЛ в поддержку ЛГБТ

Российский хоккеист отказался от участия в акции клуба НХЛ в поддержку ЛГБТ
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Филадельфия Флайерз" россиянин Иван Проворов не стал присоединяться к акции команды в поддержку ЛГБТ, сообщает New York Post.

Игроки команды вышли на раскатку перед домашним матчам против "Анахайм Дакс" (прошел в ночь на среду по московскому времени) в свитерах с соответствующими эмблемой и расцветкой. Проворов отказался надевать такой свитер, сославшись на религиозные убеждения.

"Я уважаю выбор каждого. Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии", - сказал 26-летний Проворов после игры.

Главный тренер "Филадельфии" Джон Торторелла заявил, что с пониманием отнесся к позиции россиянина.

"Проворов верен себе и своей религии, я уважаю его за верность себе", - отметил он, подчеркнув, что не задумывался о том, чтобы отправить хоккеиста в запас.

В результате Проворов принял участие в матче против "Анахайма". "Филадельфия" победила со счетом 5:2, россиянин очков не набрал.

Проворов выступает в "Филадельфии", единственным его клубом в карьере в НХЛ, с сезона-2016/17. В 495 матчах регулярных чемпионатов он набрал 205 (61+144 по системе "гол+пас") очков. В нынешнем сезоне российский защитник провел 45 матчей, в которых набрал 15 (2+13) очков.

Проворов – бронзовый призер чемпионата мира в составе сборной России.

хоккей НХЛ ЛГБТ
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