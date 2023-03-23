Клуб НХЛ "Чикаго" отказался от участия в ЛГБТ-акции из-за россиян

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" решил отказаться от участия в акции в поддержку ЛГБТ, сообщает The Athletic.

Решение связано с присутствием в составе команды российских игроков. В "Чикаго" сочли необходимым защитить россиян, которые в случае участия в мероприятии могут нарушить закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.

В составе "Чикаго" в этом сезоне играют вратарь Антон Худобин и защитник Никита Зайцев.

Акция была запланирована на воскресную игру регулярного чемпионата против "Ванкувера". Перед началом матча игроки должны были провести раскатку в специальных свитерах с соответствующей расцветкой.

Ранее от участия в ЛГБТ-акции по аналогичной причине отказались "Миннесота" и "Нью-Йорк Рейнджерс".