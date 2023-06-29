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Обладатель Кубка Стэнли Барбашев продлил контракт с "Вегасом"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российский нападающий Иван Барбашев заключил новое соглашение с "Вегасом", сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

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Контракт рассчитан на пять лет, по его условиям 27-летний форвард получит за этот период 25 миллионов долларов.

Прошлый сезон Барбашев начал в "Сент-Луисе", но потом был обменян в "Вегас", в составе которого выиграл Кубок Стэнли НХЛ. В регулярном сезоне НХЛ-2022/23 провел в составах обеих команд 82 матча и набрал 45 (16+29 по системе "гол+пас") очков.

Кубок Стэнли НХЛ Национальная хоккейная лига Иван Барбашев
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