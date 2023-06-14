"Вегас" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли НХЛ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - "Вегас" победил в финальной серии "Флориду" и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Счет в серии до четырех побед – 4-1 в пользу "Вегаса". Пятый ее матч состоялся в Лас-Вегасе в ночь на среду по московскому времени и завершился победой хозяев со счетом 9:3 (2:0, 4:1, 3:2). Одну из шайб в составе "Вегаса" забросил российский нападающий Иван Барбашев. Сам Барбашев выиграл турнир второй раз, до этого он становился его триумфатором в сезоне-2018/19 в составе "Сент-Луиса".

"Вегас" выступает в НХЛ с сезона-2017/18 и уже тогда смог дойти до финала Кубка Стэнли. Однако в тот раз команда из Лас-Вегаса проиграла финальную серию "Вашингтону" с его российским капитаном Александром Овечкиным.

"Флорида" также второй раз играла в финале, а в 1996 году проиграла серию "Колорадо". Это означало, что в нынешнем сезоне будет новый обладатель Кубка Стэнли.

Чаще всех титул выигрывал "Монреаль" - 24 раза.