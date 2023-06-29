Инициаторы отозвали заявление о банкротстве ФК "Томь"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Томской области возвратил заявления бывших тренеров женского состава ФК "Томь" Натальи Корнюшиной и Сергея Пименова о банкротстве клуба, сообщается в картотеке арбитражных дел.

"До вынесения арбитражным судом определения от заявителей поступило дополнение к заявлению, в котором заявители просили оставить ходатайство без рассмотрения, так как задолженность погашена в полном объеме", - говорится в определении суда.

Ходатайство бывших тренеров суд рассмотрел, как ходатайство о возврате заявлений.

Как сообщалось, в апреле текущего года Корнюшина и Пименов после невыплат в системе клуба зарплат инициировали банкротство ФК "Томь", исковые требования составляли 390,5 тыс. рублей.

ФК "Томь" по итогам сезона 2021/22 занял 14 место в первенстве ФНЛ, сохранив прописку во втором по силе дивизионе России. Тем не менее, в мае 2022 года "Томи" отказали в получении лицензии для участия в ФНЛ в следующем сезоне, а в конце месяца занимавший должность врио губернатора Томской области Владимир Мазур исключил финансирование клуба из бюджета региона, но пообещал команде помочь с поиском спонсоров. В июне "Томь" не прошла лицензирование и в ФНЛ-2 из-за нарушения сроков подачи документов. После этого Мазур заявлял, что намерен избежать банкротства "Томи". В клубе отметили, что в июне глава региона нашел средства на покрытие части долгов по зарплатам. В начале августа врио губернатора сообщил, что областная администрация разработает дорожную карту по финансовому оздоровлению клуба.

Гендиректор клуба Татьяна Смирнова сообщала журналистам, что существует вероятность ликвидации клуба, не удается погасить долги по зарплате, поэтому она написала заявление об уходе и уволилась в начале нынешнего года.

В феврале 2023 года было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплат работникам на сумму порядка 27,5 млн рублей. Также из-за долгов была арестована часть имущества "Томи", в том числе стадион молодежной команды "Темп". В июне ФК "Томь" был исключен Российского футбольного союза (РФС), также стало известно, что клуб погасил все долги по зарплатам.