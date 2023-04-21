Работники ФК "Томь" обратились к Путину с просьбой решить вопрос зарплат

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники томского футбольного клуба "Томь" направили письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить проблемы с невыплатами зарплат работникам ФК, а также детским тренерам академии.

"В связи с многомесячным бездействием местных властей и учредителей клуба, сотрудниками "Томь" были направлены иски в прокуратуру Томской области, в генеральную прокуратуру России, а также, по специальному каналу, отправлено письмо президенту РФ", - говорится в обращении, текст которого опубликован на странице клуба в соцсети "ВКонтакте".

Уже в самом письме Путину сообщается, что зарплаты работникам не выплачивались с августа 2022 года. При этом в январе 2023 года в клубе был назначен новый директор, отвечающий за содержание инфраструктуры, а также кураторы от учредителя (клубом через Спортшколу олимпийского резерва владеет администрация Томской области), однако вопросы по зарплатам не решались.

Сотрудники "Томи" считают, что продажа одного из объектов инфраструктуры клуба позволила бы решить проблему с зарплатами. Вместе с тем стадионы "Труд" и "Темп", а также тренировочная база, стоимость которых оценили в 500 млн рублей, арестованы судебными приставами. При этом торги по имуществу практически не проводятся. "За семь прошедших месяцев было продано лишь несколько единиц транспорта, что, конечно, не решает проблемы по задолженности", - говорится в письме.

"Мы просим вас дать поручение - сделать проверку и оценить работу органов областной власти в сфере развитии физической культуры и спорта в регионе, ибо, на наш взгляд, она ведет к полному развалу томского спорта. Мы просим вас помочь решить и наш, наболевший за год, вопрос по выплате задолженностей по зарплате", - обратились к главе государства работники клуба.

ФК "Томь" по итогам прошлого сезона занял 14 место в первенстве ФНЛ, сохранив прописку во втором по силе дивизионе России.

Тем не менее, в мае 2022 года "Томи" отказали в получении лицензии для участия в ФНЛ в сезоне 2022/23, а в конце месяца занимавший должность врио губернатора Томской области Владимир Мазур исключил финансирование клуба из бюджета региона, но пообещал команде помочь с поиском спонсоров. В июне "Томь" не прошла лицензирование и в ФНЛ-2 из-за нарушения сроков подачи документов.

После этого Мазур заявлял, что намерен избежать банкротства "Томи". В клубе отметили, что в июне глава региона нашел средства на покрытие части долгов по зарплатам. В начале августа врио губернатора сообщил, что областная администрация разработает дорожную карту по финансовому оздоровлению клуба.

К концу ноября общие долги "Томи", по словам вице-губернатора региона Анатолия Рожкова, превысили 200 млн рублей.

В начале февраля 2023 года стало известно, что СКР возбудило уголовное дело о невыплате зарплат работникам футбольного клуба на сумму порядка 27,5 млн рублей.

В настоящее время экс-тренеры женского состава клуба инициировали банкротство клуба. Кроме того, о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве сообщал подрядчик строительства юниорского стадиона ООО "Электромонтаж" из-за долга в 2,2 млн рублей.

"Томь" традиционно финансировалась "Газпромом" и "Газпромнефтью", переговоры о выделении средств ежегодно вел губернатор Томской области и президент клуба Сергей Жвачкин, который 10 мая 2022 года ушел в отставку.