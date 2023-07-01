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Семак заявил, что "Зенит" разрешил Венделу и Кузяеву искать новый клуб

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Полузащитники "Зенита" Вендел и Далер Кузяев занимаются поисками новой команды, заявил главный тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак.

"На сегодняшний день у Вендела контракт с "Зенитом", у него есть желание попробовать себя в другом клубе, но пока конкретных вариантов нет. Руководство клуба позволило ему заняться поиском новой команды. Мы никого насильно в команде не держим. Любой игрок может уйти. Но при одном условии: если это устроит клуб", - заявил Семак на пресс-конференции, посвященной стартующему в Петербурге в субботу турниру Кубок Pari Премьер с участием "Зенита", "Фенербахче" (Турция), "Црвена Звезда" (Сербия).

"Что касается Далера Кузяева, у него есть желание попробовать себя в европейском клубе. Он тоже занят поисками клуба, в котором он сможет продолжить свои выступления, попробовать себя в другом качестве. Что касается того, попрощался ли он с командой: он попрощался, но возможно он и вернется, мы это уже проходили", - подытожил главный тренер "Зенита".

25-летний Вендел играет в "Зените" с 2020 года, здесь он три раза выиграл чемпионат России, один раз – Суперкубок страны.

30-летний Кузяев защищает цвета "Зенита" с 2017 года, стал пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России, один раз выиграл Кубок России.

футбол Зенит Сергей Семак Далер Кузяев Вендел
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